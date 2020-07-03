HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 305'inci gününde HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 305'inci gününde Evladı teröristler tarafından kaçırılan acılı anne, gözyaşlarına boğuldu Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 305...

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 305'inci gününde

Evladı teröristler tarafından kaçırılan acılı anne, gözyaşlarına boğuldu

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 305 gündür sürerken, Van'dan Diyarbakır'a gelerek 8 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için eylemde olan anne Nazlı Sancar, gözyaşları içinde kızına geri gelmesi çağrısında bulundu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 305'inci gününde de devam ediyor. Van'dan Diyarbakır'a gelerek 8 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine katılan Nazlı Sancar, 305 gündür eylemde olduğunu belirterek, kızının 13 yaşında zorla eli, kolu bağlanarak dağa kaçırdıklarını söyledi. 8 yıldır kızından hiç haber alamadığını belirten anne Sancar, "Şeyma kızım, beni duyuyorsan, beni görüyorsan çık gel. Kızım artık sensiz dayanamıyoruz, sensiz yapamıyoruz. Biz hepimiz seni bekliyoruz. Seni özledik, senin kokunu özledik. Her yerde senin eksikliğin var kızım. Bizim ne bayramımız ne seyranımız var. Artık dayanacak gücüm kalmadı, gel kızım" diyerek göz yaşlarına boğuldu.

Kaynak: İHA