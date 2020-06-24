HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 296'ncı gününde - HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 296'ncı gününde Evlat nöbetindeki acılı anne Necibe Çiftçi: "Bir çocuğumu şehit ettiler, bir çocuğumu da dağa kaçırdılar" Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi...

- HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 296'ncı gününde

Evlat nöbetindeki acılı anne Necibe Çiftçi:

"Bir çocuğumu şehit ettiler, bir çocuğumu da dağa kaçırdılar"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 296'ncı gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 296'ncı gününde de devam ediyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden acılı anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi. Çiftçi, "İki oğlum için buraya gelmişim, yaz kış demesini bilmiyoruz, hastalığı bilmiyoruz. 296 gündür biz buradayız, biz bu mücadeleye devam ediyoruz. Yazımızı, kışımızı bilmiyoruz, bir çocuğumu şehit ettiler, bir çocuğumu da dağa kaçırdılar. İnşallah Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle giden çocuğumu bana kurtarıp getirirler" dedi.

Kaynak: İHA