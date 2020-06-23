HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 295'inci gününde
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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 295'inci gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 295'inci gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 295'inci gününe girdi.

23.06.2020 13:02 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:08

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 295'inci gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 295'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 295'inci gününde de devam ediyor. Gaziantep'te ikamet eden Songül Altıntaş, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan oğlu Müslüm için 295 gündür oturma eylemini sürdürüyor. Çocukları gelinceye kadar eyleme devam edeceklerini belirten anne Songül Altıntaş, oğluna çağrıda bulundu. Altıntaş, "Bugün eylemin 295'inci günü, eylemin sonuna kadar buradayız, devam ettireceğiz. Evladımı almadan kalkmıyorum, PKK ve HDP'den oğlumu istiyorum. Bana oğlumu versinler, oğlumu vermeden de kalkmıyorum, 295 yıl da geçse biz buradan kalkmayacağız, ömrümün sonuna kadar da evladımı isteyeceğim. Müslüm oğlum inşallah beni duyarsın, seni çok seviyorum çok özledim yavrum. Allah'ın izniyle merak etme seni kurtaracağız, seni Allah'a emanet ettim o seni kurtaracak" dedi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 295'inci gününde

Kaynak: İHA

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