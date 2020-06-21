HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 293'üncü gününde
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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 293'üncü gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 293'üncü gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 293'üncü gününde
21.06.2020 11:47 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:53

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 293'üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 293'üncü gününde de devam ediyor. Van'dan 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Baran için eyleme dahil olan anne Solmaz Övünç, "Bugün 293 gündür HDP'nin kapısındayım, HDP çocuğumu alıp PKK'ya verdi. Çocuğumu dağda beni de burada ölüme terk etmişler. Baran oğlum sesimi duyuyorsan gel, adalete teslim ol. Seni kandırıyorlar, ceza var diyorlar, ceza yok. İnşallah yaklaşan Kurban Bayramında bütün ailelerin evlatları gelecek, sevinç gözyaşları dökeceğiz" dedi.

(Sedat Irmak - Rıdvan Kılıç/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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