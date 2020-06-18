HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 290'ıncı gününde
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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 290'ıncı gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 290'ıncı gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 290'ıncı gününe girdi.

18.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:32

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 290'ıncı gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 290'ıncı gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 290'ıncı gününde de devam ediyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için oturma eylemine başlayan anne Zümrüt Salim, evlatlarına kavuşuncaya kadar oturma eylemine devam edeceklerini söyledi. Oğluna çağrıda bulunan anne Salim, "Oğlum Hamza seni bekliyorum, eve gel, devlete, adalete teslim ol. 5 senedir evimizde huzur yok. Burada oğlumu bekliyorum. Sen gelene kadar da buradayım.Oğlum Hamza baban eski telefonunu kullanıyor sen bir gün ararsın diye bekliyorum seni, dön gel" dedi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 290'ıncı gününde

Kaynak: İHA

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