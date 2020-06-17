HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 289'uncu gününde
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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 289'uncu gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 289'uncu gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 289'uncu gününde
17.06.2020 12:22 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:05

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 289'uncu gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 289'uncu gününde de devam ediyor. Gaziantep'te ikamet eden Songül Altıntaş, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan oğlu Müslüm (24) için 289 gündür oturma eylemini sürdürüyor. Çocukları gelinceye kadar eyleme devam edeceklerini belirten anne Songül Altıntaş, PKK'nın Kürtlerin en büyük düşmanı olduğunu söyledi. Altıntaş, "5 yıl oldu PKK çocuğumu kaçırdı, benim oğlum PKK'ya ne yaptı? Oğlumu bırakmıyor, oğlumun ne suçu var, vatani görevini yapmaya gidiyordu. Ben çocuğumu istiyorum, PKK ile alakamız yok. PKK Kürt hakkı diyor, Kürtleri öldürüyor, canlı bomba yapıyor, bu nasıl bir Kürt hakkı. Bütün zulmü Kürtlere yapıyor, Kürdün düşmanı PKK'dır başka da düşmanı yoktur. Çocuğumu getirmeden buradan kalkmıyorum, ölsek bile gitmiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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