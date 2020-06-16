HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 288'inci gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 288'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 288'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 288'inci gününde de devam ediyor. Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eyleme dahil olan anne Solmaz Övünç, oğluna çağrıda bulunarak geri gelmesini istediğini söyledi. Övünç, "HDP beni burada oğlumu da dağdakilerle ölüme terk etmiş. Oğlum sesimi duyuyorsan adalete teslim ol, orası onun yeri değil onun yeri anne kucağı, ben çocuğumun kokusuna, gülüşüne hasretim. Vekilleri burada vicdana davet ediyorum, onların çocukları dağa gitsin, söz benim oğlumda orada kalsın. Orası Allah yolu değil, bizim çocukları kandırıyorlar, biz onlarda hiçbir şey istemiyoruz, evladımızı istiyoruz. Oğlum küçük eli kalem tutacaktı dağda silah değil, 288 gündür buradayım 288 yıl da geçse buradayım kalkmayacağım eylemime devam edeceğim. Son nefesimde de oğlumu alacağım, onlara bırakmayacağım" dedi.

"ÇOCUKLAR ÜZERİNDEN SİYASET YAPILMASIN"

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24) 2015 yılında terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığını belirten baba Abdullah Demir, çocuklarının üzerinden siyaset yapılmasına tepki gösterdi. Demir, "Bunlarda vicdan merhamet yok, olsaydı 12 yaşındaki çocukları kandırıp dağa götürüp vermezler. Merhamet olsaydı çocuk üzerinden siyaset yapmazlardı, vekiller buradan içeri girip arka kapıdan çıkıyorlar, adalet bu mu sözde Kürt milletvekilleri, Kürtlük bu mudur? Bizlerle yüzleşemiyorlar, geçen geldiler bizi dinleyin dedik sesimizi duyun dedik hemen kaçıp gittiler, demek ki kabulleniyor. Kabullenmeselerdi gelip derdimizi sorarlardı, bunlar iftira atıyorlar para için oturduğumuzu söylüyorlar, gelsinler parayı ben onlara veriyim. Oğlumu getirsinler istedikleri kadar para vereyim" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA