HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 285'inci gününde
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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 285'inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 285'inci gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 285'inci gününde
13.06.2020 12:06 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:39

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 285'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 285'inci gününe girdi. 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan Aydın için oturma eyleminde yer alan baba Süleyman Aydın, bugün eylemlerinin 285'inci günü olduğunu ve bu halkın çocuklarını çalan partinin önünde olduklarını söyledi. Bu halkın sözde milletvekillerinin hepsi kendilerini burada gördüklerini, ama kendilerini görmemezlikten geldiklerini ifade eden Aydın, "Onlar diyorlar ki belki bu aileler çekip giderler. Biz bu eylemimizden asla vazgeçmeyiz. Hz. Yakup, vazgeçti mi Hz. Yusuf'tan, biz hayatta vazgeçmeyiz" dedi.

"Amerika konsolosluğuna gidip siyah çelenk bırakacağız"

Burada duruşlarının hem HDP'yi hem de Kandil'i büyük bir şekilde sarsmış olduğunu aktaran Aydın, "Ama rahatsız oluyorlarsa çocuklarımızı eve göndersinler, eve gidelim. Yoksa kesinlikle burada hiçbir aile hiçbir yere ayrılmıyor. Biz zaten kendi çocuklarımız için değil, bütün Türkiye'nin çocukları için biz buradayız. Sadece Kandil'de olan çocuklar için değil, artık herkes HDP'nin iç yüzünü görsün diye ve herkes bizi görsün diye kendi çocuklarına sahip çıksınlar. Biz diğer aileler içinde burada eylemlerimizi sürdürüyoruz. Diğer ailelerin de çocuklarını istiyoruz. Biz Ankara'ya gitmeyi düşünüyoruz. Ankara'da Amerika konsolosluğuna gideceğiz. Siz, PKK'ya YPG'ye destek verdiğiniz için şuan bizim çocuklarımız dağdadır. Bunlar sizin eserinizdir diyeceğiz ve buraya da siyah bir çelenk bırakmayı da düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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