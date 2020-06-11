HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 283'üncü gününde
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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 283'üncü gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 283'üncü gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 283'üncü gününe girdi.

11.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:36

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 283'üncü gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 283'üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 283'üncü gününde de devam ediyor. 2014'te kaybolan kızı Şeyma için Bursa'dan gelen Türkan Mutlu, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini sürdürüyor. Kızı Şeyma'nın HDP tarafından terör örgütü PKK'ya teslim edildiğini söyleyen Mutlu, "Kızımı dağa gönderenler şuanda üniversitelerde okuyor, benim kızıma ise dağda elinde silah tutuşturdular. Ben kızıma sesleniyorum kızım kaç gel teslim ol" dedi.

Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, 5 Mayıs 2019'da ortadan kaybolan oğulları Yusuf'un HDP'liler tarafından düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını söyleyerek, 4 Eylül akşamı oturma eylemine katılmıştı. 283 gündür HDP il başkanlık binası önünde oğlunu HDP'lilerden isteyen baba Begdaş, "Ben bu kapıda oğlumu bekliyorum. Oğlumu HDP'liler ve ona yakın gruplar dağa kaçırdı" diye konuştu.

Oğluna ve diğer çocuklara seslenen baba Begdaş, "Ben buradan çocukları dağa kaçırılan diğer ailelere de sesleniyorum, gelin çocuklarımızı bu HDP'lilerden isteyin ve çocuklarımızı onlardan alıp gidelim. Ben burada oğlumu almadan da asla gitmem" şeklinde konuştu.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 283'üncü gününde

Kaynak: İHA

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