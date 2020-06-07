HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 279'uncu gününde
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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 279'uncu gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 279'uncu gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 279'uncu gününe girdi.

07.06.2020 13:32 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:36

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 279'uncu gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 279'uncu gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 279'uncu gününde de devam ediyor. Şadin Elhaman, 3 yıl önce kaybolan oğulları Bayram için eyleme devam ettiğini ve çocuğunu beklediğini söyledi. Elhamam, "16 Mayıs 2017 yılından beri oğlum Bayram'dan hiçbir haber alamadık. 8 Eylülden beri buraya geliyoruz, hiç kimseden bilgi almadık, kimse de bir şey söylemedi. Bayram beni duyuyorsan Türk devletine sığın. Biz her türlü onun arkasındayız. Gelirse ceza da vermiyorlar. İnşallah gelir, bizim de tek umudumuz budur. Evde huzur yok, annesinin ciğeri gitmiş 1 dakika ismini söylemeden durmuyor. Fotoğrafına sürekli bakarak ağlıyor. Biraz insanda vicdan olur onların yaptığı vicdansızlık ve namussuzluktur. HDP çok erkekse ben babasıyım gelsinler hodri meydan, neden bizim çocuklarımız götürüyorsunuz kendi çocuklarınızı gönderin" dedi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 279'uncu gününde

Kaynak: İHA

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