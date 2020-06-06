HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 278'inci gününde
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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 278'inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 278. gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 278'inci gününde
06.06.2020 11:12 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:16

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 278. gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 278'inci gününde de devam ediyor. Kamile Küçükdağ, 2015 yılında Adana'da kaybolan 21 yaşındaki oğlu Engin Küçükdağ için nöbetine devam ediyor. 278 gündür burada olduklarını, iki yüz sene de geçse ayakta olduğu sürece eylemine devam edeceğini belirten Küçükdağ, "Kış, yaz, ramazan ve bayram demeden burada evlatlarımızı bekledik. Burada eylemimiz oğlumuz alıncaya kadar devam edecektir. Ben oğlumu almadan gitmeyeceğim" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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