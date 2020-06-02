HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 274'üncü gününde HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 274'üncü gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 274'üncü gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 274'üncü gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 274'üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, korona virüse rağmen 274'üncü gününde devam ediyor. Adana'nın Seyhan ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Engin için Diyarbakır'a gelerek eylem yapan anne Kamile Küçükdağ, çocuğuna kavuşana kadar evlat nöbetini sürdüreceğini söyledi. HDP'nin çocuklarını dağa mahkum ettiğini kaydeden Küçükdağ, "Artık gözümüzde gözyaşı kalmadı. Onlarda biraz Allah korkusu, vicdan varsa evlatlarımızı bize versinler, evimize gidelim. Oğlum beni duyuyorsan gel, teslim ol" dedi.

Kaynak: İHA