HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 273'üncü gününde
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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 273'üncü gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 273'üncü gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 273'üncü gününde
01.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:25

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 273'üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, korona virüse rağmen 273'üncü gününde devam ediyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2015 yılında 14 yaşında Kur'an kursuna giderken kaçırılan oğlu Hamza için eyleme devam eden anne Zümrüt Salim, 273 gündür çocuklarını beklediklerini söyledi. Salim, "HDP önündeyim oğlumu istiyorum, oğlumu almadan gitmiyorum. Oğlum Hamza beni duyuyorsan kaç gel, devlete teslim ol. Ben burada perişan oldum, yol senin yolun değil sen Kur'an okumuş hafızlık yapmış birisin. HDP oğlumu nasıl satmış ise öyle geri getirsin" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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