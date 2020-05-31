HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 272'nci gününde
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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 272'nci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 272'inci gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 272'nci gününde
31.05.2020 12:27 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:27

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 272'inci gününe girdi. Evlat nöbetindeki Celil Begdaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Kılıçdaroğlu o kadar hak savunuculuğu yapıyorsa bizim için de gelsin çocuklarımızı istesin" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, korona virüse rağmen 272'nci gününde devam ediyor. 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için 272 gündür oturma eyleminde olan baba Celil Begdaş, 1 yıl önce çocuğunu HDP'lilerin kaçırdığını söyledi. Begdaş, "Biz bu çadırın önünde evlatlarımızı bekliyoruz. Evlatlarımız dağda ölüme terk edildi, bizler de burada ölüme terk edildik. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, özel bir televizyon kanalına çıkarak diyor ki, 'Demirtaş'ı serbest bırakın', bıraksınlar ama bizim çocuklarımızı da serbest bıraksınlar. Demirtaş'ın cezası var cezaevinde yatıyor, peki bizim çocuklarımız ne yapmış? 10 ila 14 yaşındaki çocukların ne günahı var, ne yapmışlar diye soruyorum kendisine. Biz adaletten üstün değiliz. O kadar hak savunuculuğu yapıyorsa Kılıçdaroğlu bizim için de gelsin çocuklarımızı da istesin öyleyse" diye konuştu.

Çocuğunu almadan HDP il binası önünde kalkmayacağını aktaran Begdaş, "Ben çocuğumu almadan buradan kalkmayacağım. Çocuklarımızı bize geri getirsinler. Oğluma da sesleniyorum gel, teslim ol. Bak herkesin çocuğu geliyor, sende gel teslim ol" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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