HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 262'nci günde
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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 262'nci günde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 262'nci gününde de devam ediyor.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 262'nci günde
21.05.2020 12:22 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:22

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 262'nci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 262'nci gününe girdi. Evlat nöbetindeki ailelerden Kamile Küçükdağ, 2015 yılında Adana'da kaybolan 21 yaşındaki oğlu Engin Küçükdağ için evlat nöbetine katıldığını söyledi. Küçükdağ, "262 gündür eylemimize devam ediyoruz, çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Virüse karşı eylemimize devam ediyoruz. Bu Ramazan ayında sıcakta perişanız buralarda ama devam ediyoruz. HDP bize bir açıklama yapsın, çocuklarımızı getirsin. Çocuklarımızı dağda bizi de kapılarının önünde mahkum ettiler, 11 bayramdır evlat hasretiyle yanıyorum, evladımı görmedim. Sesine kokusuna hasretim, yeter artık gücüm takatim kalmadı evladımı versinler, kalkıp gideyim" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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