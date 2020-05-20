HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 261'inci gününde
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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 261'inci gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 261'inci gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 261'inci gününde de devam ediyor.

20.05.2020 17:19 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:20

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 261'inci gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 261'inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 261'inci gününe girdi. İstanbul'da yaşayan Şevket Bingöl, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay için 261 gündür evlat nöbeti tutmaya devam ediyor. Bingöl, HDP'nin kendilerine bir açıklama yapması gerektiği yerde, kendilerinden kaçtığını dile getirdi. Bingöl, "Hastalık geldi biz gitmedik. Bayram geldi biz buradayız, çocuğumuzu bekliyoruz. Bu Bayramda herkes evinde çoluk çocuğuna sarılmak ve mutlu olmak varken, biz buradayız, bu çadırda bekliyoruz. HDP'nin kapısındayız. HDP, çocuklarımızı götürmüş dağda ölüme terk etmiş. Bizi de burada ölüme terk ediyor. HDP, ahlaksız bir partidir. Eğer HDP, ahlaksız ve Allah belasını vermeyen bir parti olsaydı, vicdanlı bir parti olsaydı, elini vicdanına koyup bizim çocuklarımızı getirecekti. Çünkü bizim çocuklarımızı bunlar götürdü ve çocuğumuzu HDP'den almadan gitmeyeceğiz" dedi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 261'inci gününde

Kaynak: İHA

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