HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 240'ıncı günde
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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 240'ıncı günde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 240'ıncı günde devam ediyor.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 240'ıncı günde
29.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:30

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 240'ıncı günde devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde toplanan ailelerin evlat nöbeti 240'ıncı gününe girdi. Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş, geçtiğimiz yıl Ramazan ayının ilk günü 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemine devam ediyor. Begdaş, "240 gündür buradayız. Ben Yusuf Begdaş'ın babasıyım, bu ayın 5'inde oğlumun bir senesi oluyor. Aynı Ramazan ayında, bu binada götürdüler. Oğlum bu HDP binasından gitti. Amed Direniş Grubu buraya getirdi, bunlarda çocukları götürdüler. Bunlar evimi yıktılar. Evde huzur yok, bende huzur yok. Biz sofraya oturamıyoruz, acaba onlar sofraya otururken hiç çocukları akıllarına gelmiyor mu? Benim çocuğum hastaydı. Peki bunların çocukları nerede, acaba onlar ne yiyorlar, benim çocuğum hangi taşın üstündedir. Buradan herkese sesleniyorum, herkes elini taşın altına koysun. Çocuklarımızı getirsinler. Benim oğlum gelmeden ben buradan gitmeyeceğim. Bu işin peşini de bırakmayacağım. Ben doğru adrese gelmişim. Herkese sesleniyorum, gelsinler birlik, beraberlik olup herkes çocuklarını kurtarsın. Bir daha bu çocuklar gitmesinler. Artık yeter, bizim evimiz yıkıldı, başkasının evi yıkılmasın" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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