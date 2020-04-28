- HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 239'uncu günde
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- HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 239'uncu günde

- HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 239'uncu günde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 239'uncu günde devam ediyor.

- HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 239'uncu günde
28.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 28.04.2020 17:29

- HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 239'uncu günde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 239'uncu günde devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde toplanan ailelerin evlat nöbeti 239'uncu gününe girdi. 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan Aydın için oturma eyleminde yer alan baba Süleyman Aydın, HDP aracığıyla çocuklarının kaçırıldığını iddia etti. Evlatlarını geri almak için eyleme başladıklarını dile getiren Aydın, "HDP bizi görmemezlikten geliyor. HDP çocuklarımızı kandırdı, dağa gönderdi. Ailelerini de kendi kapısında ölüme mahkum etti. Çocuklarımızı dağlarda aç sefil bırakıyorsunuz, ölüme mahkum ettiriyorsunuz. Eğer siz de biraz vicdan varsa gelin çocuklarımızı bu PKK'dan isteyin. Biz de evimize gidelim. Hiç bir yere gitmiyoruz. Çocuklarımızı HDP'den almadan gitmiyoruz" dedi.

- HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 239'uncu günde

Kaynak: İHA

Manşet

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