HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 217'nci gününde
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 217'nci gününde - Haberler
Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 217'nci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 217'nci gününe girdi.

06.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:52
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 217'nci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 217'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 217'nci gününde de devam ediyor. Kamile Küçükdağ, 2015 yılında Adana'da kaybolan 21 yaşındaki oğlu Engin Küçükdağ için nöbetine devam ediyor. 217 gündür burada olduklarını, 500 gün de geçse eylemlerine devam edeceğini belirten Küçükdağ, "Hastalık olayında dolayı eylemimizi kesinlikle bırakmayacağız. 500 gün de olsa vazgeçmeyeceğiz. Oğlumu nasıl kandırıp götürdülerse öyle getirsinler, oğlumu almadan gitmeyeceğim. Hastalıktan dolayı eve kaçıp gideceğimizi sanmasınlar, kesinlikle öyle bir şey yok. Oğlum sesimi duyuyorsan gel, ne olursun seni çok özledim. Artık dayanacak gücüm kalmadı, Engin o zalimlerin elinde fırsat bulduğunda kaç gel, asker ve devletimize teslim ol. Onlar sana el uzatıp kucak açarlar, oradakiler yalan söylüyorlar. İşkence var diyorlar, ne işkence nede ceza yoktur, sen onların yalanlarına uyma ve inanma. Oradaki arkadaşlarınızla birleşip kaçın gelin" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği yurt dışında salgın sebebiyle mahsur kaldı Haberler
Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği yurt dışında salgın sebebiyle mahsur kaldı
Üniversiteliler müjde! Kredi ve burslar yatırılmaya başlandı Haberler
Üniversiteliler müjde! Kredi ve burslar yatırılmaya başlandı
18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı Haberler
18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
104 yaşında! Yıllar önce İspanyol gribini, şimdi de koronayı yendi Haberler
104 yaşında! Yıllar önce İspanyol gribini, şimdi de koronayı yendi
Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı Haberler
Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki adam salgını ciddiye almayanları uyardı Haberler
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki adam salgını ciddiye almayanları uyardı
Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı
Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı
Bakan Koca, 'Hazırlık içerisindeyiz' demişti! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti
Bakan Koca, "Hazırlık içerisindeyiz" demişti! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti
Duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Kaza yaptığımın farkına varamadım
Duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Kaza yaptığımın farkına varamadım
Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
Uzman isim yanıtladı: Meydanlara kurulan dezenfeksiyon tünelleri zararlı mı?
Uzman isim yanıtladı: Meydanlara kurulan dezenfeksiyon tünelleri zararlı mı?
Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti
Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti
Takla atıp şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü, ağır yaralı kurtuldu
Takla atıp şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü, ağır yaralı kurtuldu
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusunu yanıtladı
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı
Beli ağrıdığı için hastaneye başvuran kadın, koronavirüs olduğunu öğrendi
Beli ağrıdığı için hastaneye başvuran kadın, koronavirüs olduğunu öğrendi
Soylu'dan, gündemi sarsan 'maaş kesintisi' iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil
Soylu'dan, gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda...
Komşuları 6 yaşındaki minik kıza, karantina sebebiyle balkonda doğum günü sürprizi yaptı
Komşuları 6 yaşındaki minik kıza, karantina sebebiyle balkonda doğum günü sürprizi yaptı
Vatandaşların yüzde 84'ü sokağa çıkma yasağını destekliyor
Vatandaşların yüzde 84'ü sokağa çıkma yasağını destekliyor
Siirt'te 2 köy ve 3 mezra, koronavirüs karantinasına alındı
Siirt'te 2 köy ve 3 mezra, koronavirüs karantinasına alındı
Haftalık burç yorumları 6 - 12 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 6 - 12 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Karantinadan kaçıp Rize'ye giden şahıs, kendisini savundu: Bilinçli bir insanım
Karantinadan kaçıp Rize'ye giden şahıs, kendisini savundu: Bilinçli bir insanım
New York'ta hayvanat bahçesindeki kaplan Nadia'da koronavirüs çıktı
New York'ta hayvanat bahçesindeki kaplan Nadia'da koronavirüs çıktı
Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek
Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek
Akşener'den korona itirafı: Virüs bizim eve de girdi ama merak etmeyin iyiyim
Akşener'den korona itirafı: Virüs bizim eve de girdi ama merak etmeyin iyiyim
Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi
İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mehmet Cahit Turhan Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Pınar Deniz Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Falcao Neymar Ali Koç Tamer Tuna Malcolm Thomas
Daha Fazla Su İlaç Nisan Polis
Şu an buradasınız: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 217'nci gününde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 11:25:25. #1.15#
title