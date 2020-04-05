HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 216'ncı gününde
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 216'ncı gününde - Haber
Halkların Demokratik Partisi, Bingöl, PKK

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 216'ncı gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 216'ncı gününde Şevket Bingöl: "HDP'li milletvekilleri PKK'yı kınasın, biz burayı bırakıp gideceğiz" Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat...

05.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:32
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 216'ncı gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 216'ncı gününde

Şevket Bingöl: "HDP'li milletvekilleri PKK'yı kınasın, biz burayı bırakıp gideceğiz"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 216'ncı gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 216'ncı gününde de devam ediyor. 2014 yılında 14 yaşındayken terör örgütü mensuplarınca kaçırılan Tuncay Bingöl'ün babası Şevket Bingöl, hastalıktan dolayı mesafelerini koruyarak eylemlerine devam ettiklerini söyledi. Bingöl, "Mücadelemize devam ediyoruz. Çocuklarımızı HDP ve PKK'dan almadan gitmeyeceğiz. 216 gündür buradayız, burada beklemeye devam edeceğiz. Hastalığa karşı da her türlü malzememiz var. Allah devletten razı olsun, bunları karşılıyor. HDP hiçbir açıklama yapmıyor. Hastalığa rağmen HDP'nin kapısında oturuyoruz. HDP, bize gelip bir açıklama yapması lazımken HDP bizden kaçıyor. Çocuklarımızı HDP götürdü, biz çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. HDP'nin Allah'tan korkusu yok. Korkusu olsaydı hastalığa rağmen burada kapılarında bekliyoruz. İnsan bir gelip sorar ki, siz bu hastalığa rağmen bizim kapımızda ne geziyorsunuz. HDP'li milletvekilleri PKK'yı kınasın biz de burayı bırakıp gideceğiz" dedi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 216'ncı gününde

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 216'ncı gününde
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi Haber
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs yasağına uymayan genç kızın röportajı pahalıya patladı Haber
Koronavirüs yasağına uymayan genç kızın röportajı pahalıya patladı
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti Haber
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı Haber
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu Haber
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi Haber
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı
Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı
16 yaşındaki çocuğun 'Yardım istiyorum' videosu şaka çıktı
16 yaşındaki çocuğun "Yardım istiyorum" videosu şaka çıktı
Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor
Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor
Sultangazi'de parkta toplanan günübirlik işçiler koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine gönderildi
Sultangazi'de parkta toplanan günübirlik işçiler koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine gönderildi
Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı
Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın 'Kesinti yapılmasın' çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Kayserispor'da 20 yaşın altındaki 5 futbolcu, yasak nedeniyle sokağa çıkamayacak
Kayserispor'da 20 yaşın altındaki 5 futbolcu, yasak nedeniyle sokağa çıkamayacak
Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı
Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı
Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı
Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı
İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi
İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek
Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullananlara ücretsiz maske dağıttı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullananlara ücretsiz maske dağıttı
Muslera'dan video konferans paylaşımı: Nagatomo gibi gülümseyin
Muslera'dan video konferans paylaşımı: Nagatomo gibi gülümseyin
Bakan Koca, 'Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Koca, "Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Putin'den koronavirüs itirafı: Rusya ekonomisi zor durumda
Putin'den koronavirüs itirafı: Rusya ekonomisi zor durumda
Günlük burç yorumları 4 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 4 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlar, alışverişlerini sepet sarkıtarak yapmaya başladı
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlar, alışverişlerini sepet sarkıtarak yapmaya başladı
Oyuncu Serel Yereli'den dikkat çeken çıkış: Gelecekte çocuk yapmayı düşünen arsızdır
Oyuncu Serel Yereli'den dikkat çeken çıkış: Gelecekte çocuk yapmayı düşünen arsızdır
İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor
İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor
WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor
WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Virüs için tarih veren profesöre 'Aşkım' diye hitap eden İrem'den ilginç tepki
Virüs için tarih veren profesöre "Aşkım" diye hitap eden İrem'den ilginç tepki
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Kadir Aydar Mustafa Şentop Mustafa Destici Alparslan Türkeş
Magazin Guido Senia Serdar Ortaç Haluk Levent Fahrettin Koca
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Wuhan Polis Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 216'ncı gününde - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 12:39:57. #1.14#
title