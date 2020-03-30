HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 210'uncu gününde
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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 210'uncu gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 210'uncu gününe girdi.

30.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:26
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 210'uncu gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 210'uncu gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 210'uncu gününde de devam ediyor. Van'dan gelip 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Baran Örünç için evlat nöbetine katılan Solmaz Örünç, 210 gündür burada olduğunu, oğlu Baran için geldiğini söyledi. Oğluna devlete teslim olması çağrısında bulunan Örünç, "Senin yerin orası değil. Kefen giydirmek istemiyorum, sana damatlık giydirmek istiyorum. Baran sen küçüktün, gözlerimde yaş kurudu. Ağlıyorum, uğur seni özlemiş. Erhan, baban seni özlemiş. Gökhan seni özlemiş. Gökhan diyor, 'pilot olup gidip dayımı kurtaracağım.' Yavrum neredeysen beni duyuyorsan gel" dedi.

(Rıdvan Kılıç - Sedat Irmak/İHA)

Kaynak: İHA

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