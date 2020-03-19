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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 199'uncu gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 199'uncu gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 199'uncu gününe girdi.

19.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:37
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 199'uncu gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 199'uncu gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 199'uncu gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 199'uncu gününde de devam ediyor. 2011 yılında terör örgütü mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Ramazan Topaloğlu için Adıyaman'dan gelerek eyleme katılan anne Bedriye Topaloğlu, oğlunu aramaya geldiğini, oğlunun 10 yıldır kayıp olduğunu söyledi. Oğlunu almadan bir yere gitmeyeceğini belirten Topaloğlu, "Benim oğlum askerliğini yaptı. 5 ay evdeydi. 5 ay sonra bir kere kayboldu oğlum. Gitti 20 gün kaldı eve geldi hiçbir şey söylemedi. Ne yaptık ettik söylemedi. Bir gece yazdı damın üstüne çıktık, damdaydık. Bir kişi damın üstüne çıktı elinde ip vardı. Benim oğlum zorla götürüldü. Tehdit ettiler. Dediler sen gelmesen seni öldürürüz, aileni öldürürüz. Oğlum korkudan gitti. Ben HDP binası önünde oğlumu çağırıyorum. Oğlum Allah rızası için gel. Devlete sığın yavrum, devlet hiçbir şey etmez sana" dedi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 199'uncu gününde

Kaynak: İHA

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 199'uncu gününde

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