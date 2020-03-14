HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 194. gününde
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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 194. gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 194'üncü gününe girdi.

14.03.2020 13:19 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:20
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 194. gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 194'üncü gününe girdi.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 194. gününde de sürüyor. Bitlis'in Göroymak ilçesinden HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek oturma eylemine katılan Vecihe Gökkuş, 2014 yılında henüz 12 yaşında simit satarken terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan oğlu Okan Gökkuş için oturma eylemine devam ediyor. Kürtçe konuşan anne Vecihe Gökkuş, 194 gündür anneler olarak burada olduklarını ve evlatlarını beklediklerini söyledi. Evlatları gelmeyinceye kadar çadırdan kalkmayacaklarını belirten anne Gökkuş, "Biz anneler bu sandalyeler üzerinde perişan olduk. Biz çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Çocuklarımızı getirsinler onlarla bir daha ilişkimiz olmaz. Biz çocuklarımız için geldik, çocuklarımız 12, 13 yaşlarındalar. Allah'tan reva mı? bizim çocuklarımızı bizden kopardılar. Oğlum anne babanı görüyorsan, gönlün yanıyorsa ne olur dön gel" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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