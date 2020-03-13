HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 193'üncü gününde
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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 193'üncü gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 193'üncü gününe girdi.

13.03.2020 12:27 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:31
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 193'üncü gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 193'üncü gününe girdi.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti 193'üncü gününde de sürüyor. İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen Fahrettin Akkuş, 2015'te Sultangazi ilçesinde 19 yaşındayken kaçırıldığını söylediği oğlu Erkan için 193 gündür oturma eyleminde olduğunu ifade etti. Akkuş, "HDP'li vekiller il binasına girip çıkıyorlar, bir gün bile bize açıklama yapmadılar. Eğer Kürt milletvekili olsaydılar, yanımıza gelip çocuklarımızı PKK'dan isterdiler. Neden gelip PKK'yı kınamıyorlar, bir de kendi istekleri ile gittiklerini söylüyorlar. Hiçbir çocuk Kandil'i tanımaz, İstanbul'dan hiçbir çocuk Suriye'yi de bilmez, HDP olmazsa PKK olmaz. HDP nasıl çocuklarımızı götürmüşse öyle getirsin versin herkes dağılıp gitsin. Oğlum beni görüyorsan çık gel, telefon aç neredeysen oraya gelip alırız. 13 aile gelip teslim oldu hiçbirinin cezası olmadı, ifadesini alıp teslim ediyorlar, ben Diyarbakır'dayım 193 gündür burada bekliyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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