HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 188'nci gününde
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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 188'nci gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 188'nci gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 188'inci gününe girdi.

08.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:45
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 188'nci gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 188'nci gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 188'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor. HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek 188 gündür oturma eylemi yapan Süheyla Demir, 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Hayal'e kavuşma ümidini taşıdığını söyledi. Demir, "Bugün 188 gündür burada bekliyoruz, neredeyse 6 ayı bitirdik 7'nci aya girdik. Bu kadar haykırdık sesimizi duyan ve bizi gören yok. 7 aydır bize bir açıklama gelmiyor, bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, biz de hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Biz bunu hak etmiyor muyuz, kadın değil miyiz? Bizim çocukları bizden kopardılar, bugün Dünya Kadınlar Günü'nde bütün kadınları yanımızda istiyoruz, gelsinler bize destek versinler onlarda bizim çocuklarımız HDP ve PKK'dan istesin. Birlik olalım artık bu gidişlere dur diyelim. Artık anne ve babalar ağlamasın. PKK ve HDP beni bu acıya mahkum ettiler. Artık dayanamıyorum, küçük kızımla burada bekliyorum, gücüm kalmadı. Kızım beni duyuyorsa kardeşiyle onu bekliyoruz dön gel, artık bize bir ses ver" dedi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 188'nci gününde

Kaynak: İHA

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 188'nci gününde

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