HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 185'inci gününde

05.03.2020 12:05 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:05

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 185'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 185'inci gününde de devam ediyor. Bitlis'ten oturma eylemine katılan annelerden Saliha Mert, oğlu Yetiş'i 185 gündür beklediğini kaydetti. Mert, "Bekliyoruz, umutluyuz, 11 kişi geldi, inşallah çoğalır gelirler. Annelerin acılarını biraz hafifletirler, gelsinler korkmasınlar, her ihtimali denesinler. Kaçsınlar korkmasınlar devletimiz onlara kucak açmış, gelsinler annelerin acısını dindirsinler. Bu acı böyle devam etmesin, hepimiz perişanız gel oğlum görüyorsan biraz içinde merhamet kalmış ise annenin kucağına gel. Kaç o pisliklerden devlete sığın, annen seni bekliyor oğlum. Arkadaşlarınızla birlikte bir birinize söyleyin gelin. Herkese sesleniyorum bize yardım etsin gelsinler görsünler acımızı beraber dindirsinler" dedi.

Kaynak: İHA