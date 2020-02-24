HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 175'inci gününde

24.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:46

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren 90 ailenin evlat nöbeti 175'inci gününde de devam ediyor.



Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan evlat nöbetindeki ailelerin umutlu bekleyişi 175'inci gününe girdi. 2015 yılında Siirt'te HDP'li belediyede staj yaptığı sırada terör örgütü mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırılan üniversite öğrencisi Sedat Dağtekin'in babası Aydın Dağtekin, 175 gündür HDP il binası önünde evlat nöbeti tutarak çocuğunun geri gelmesini için bekliyor. Çocuğunun HDP'li belediyede staj yaptığı 2015 yılında kandırılarak dağa kaçırıldığını söyleyen baba Aydın Dağtekin, "Çocuğum okul okuyordu ve üniversite öğrencisiydi. HDP'li Siirt belediyesinde staj yapıyordu. 2015 yılında 25 gün staj yaptığı sırada terör örgütü üyeleri tarafından kandırılarak dağa kaçırıldı. O günden bu yana haber alamadık. Oğlum gelinceye kadar da eylemime devam edeceğim" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA