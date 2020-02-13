HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 164'üncü gününde

13.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:51

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 164'üncü gününe girdi.



Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi 164'üncü gününde de kar yağışı ve soğuk havaya rağmen devam ederken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğlu Vedat Kaya için 164 gündür oturma eylemini sürdüren Şehmus Kaya 5 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi. Acılı baba, "Bunları bitirmeden ve evladımı da almadan buradan gitmeyeceğim. Kar da olsa, taş ve çamur bile yağarsa biz buradayız. Kış şartları bizim için zor değil, bunları bitirmek ve evladımı almak için buradayım" dedi.



Kar yağışı altında ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden Mevlüde Üçdağ da 6 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Ramazan için oturma eylemini sürdürdüğünü söyledi. Üçdağ, "Ben bir anne olarak HDP'yi vicdanlı olmaya davet ediyorum. Kar da yağarsa, taş da yağarsa bunu bilsinler ki biz buradan gitmeyeceğiz. Evlatlarımızı alıncaya kadar buradayız. Çünkü çocuklarımızı kaçırmışlar götürüp mağaralarda yatırıyorlar. Zaten yastıkları taştandır. Onlar o haldeyken bizler sıcak yuvalarımızda oturamayız. Utanmıyorlar, kapının üzerine 'halklar partisi' yazıyorlar. Ben şuanda burada halk değil miyim, neden bana sahip çıkmıyorlar? Eğer Kürtlük davası ise bu, bunlar hepsi Kürt değiller mi? Zazalar ise ben de Zazayım, neden bizlere sahip çıkmıyorlar ya da çıkıp bir açıklama yapmıyorlar? Çıkıp bizlere bir açıklama yapsınlar ben kendi elimle çadırı kaldırırım buradan. Evladım gelmeden gitmem buradan, bekleyişimi sürdüreceğim" diye konuştu.



HDP il binası önünde eylemlerini sürdüren aileler, 'Kahrolsun HDP ve kahrolsun PKK' sloganları atarak tepkilerini dile getirdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA