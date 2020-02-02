HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 153'üncü gününde

02.02.2020 13:15 | Son Güncelleme: 02.02.2020 13:15

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti 153'üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin umutlu bekleyişi 153'üncü gününde de devam ediyor. Siirt'ten Diyarbakır'a gelen Cemile Erdoğan, 8 Ağustos 2014'te kaybolan oğlu İbrahim için oturma eylemine katıldığını söyledi. Erdoğan, "16 yaşındaki çocuk nereye gidecekti. Oğlum arkadaş kurbanı oldu. Arkadaşlarının hepsi evine döndü, tek oğlum gelmedi. Oğlum eğer sen beni izliyorsan, beni görüyorsan, lütfen evine dön. Oğlum bak senin hiç görmediğin kardeşin oldu. Onun adını Umut koydum, tek umudum da sensin ne olur dön gel evine oğlum" dedi.

(Sedat Irmak/İHA)

Kaynak: İHA