HDP önündeki ailelerin direnişi sürüyor
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HDP önündeki ailelerin direnişi sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Haberler | 3. Sayfa

HDP önündeki ailelerin direnişi sürüyor Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binasın önünde başlattığı evlat nöbeti eylemi devam ediyor.

HDP önündeki ailelerin direnişi sürüyor

DİYARBAKIR - Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binasın önünde başlattığı evlat nöbeti eylemi devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 638'nci gününde de devam ediyor. HDP il binası önünde oğlu için oturma eylemini sürdüren Ayten Elhaman, çocuğunu alana kadar eylemini sürdüreceğini söyledi. 2017 yılının mayıs ayında çocuğunu işe gönderdiğini ve o günden beri kendisini aradığını kaydeden Elhaman, "4 yıldır ben oğluma hasret kaldım, 2 yıldır bu kapılardayız. Neden HDP milletvekilleri sesiz kalıyor, neden annelere cevap veremiyorlar, çünkü suçlular. Kepenkleri kapattırdık onlara, inşallah HDP kapatılır, biz anneler çocuklarımıza kavuşacağız ve o günü sevinçle karşılayacağız. Evlatlarımızı inşallah alacağız, dağda tek bir evlat kalana kadar devam edeceğiz, sanmasınlar bu anneler yıkılacak, biz yıkılmayacağız" dedi.

HDP önündeki ailelerin direnişi sürüyor
HDP önündeki ailelerin direnişi sürüyor
HDP önündeki ailelerin direnişi sürüyor
HDP önündeki ailelerin direnişi sürüyor
HDP önündeki ailelerin direnişi sürüyor
HDP önündeki ailelerin direnişi sürüyor
HDP önündeki ailelerin direnişi sürüyor
HDP önündeki ailelerin direnişi sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal

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