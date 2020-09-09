HDP önündeki ailelerin çığlığı PKK'yı bitirme noktasına getirdi
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HDP önündeki ailelerin çığlığı PKK'yı bitirme noktasına getirdi

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

HDP önündeki ailelerin çığlığı PKK'yı bitirme noktasına getirdi
09.09.2020 14:41 | Son Güncelleme: 09.09.2020 14:46

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. dün parti önüne gelerek evladı için oturma eylemine katılan Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, güvenlik güçlerine teslim oldu. Anne ve oğlunun buluşması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti 371'inci gününde de devam ederken ailelerden biri daha evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. 2015 yılında 13 yaşında kandırılarak dağa kaçırılan Erdal Çetin Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa İl Jandarma komutanlıkları ve İstihbarat Komutanlığı tarafından yapılan müşterek ikna çalışmaları neticesinde Suriye'nin Kamışlı kırsalında silahsız ve teçhizatsız şekilde alınarak Nusaybin ilçesine getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından Erdal Çetin, Diyarbakır'a sevk edildi.

Dün HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek oğlu için nöbet tutan anne Gülşen Çetin ve bebe Bayram Çetin, evlatlarının teslim olduğu haberini gözyaşları içinde karşıladı. Diyarbakır'a getirilen Erdal Çetin, İl Jandarma Komutanlığında annesi Gülşen ve babası Bayram Çetin ile buluştu. Acılı anne ve baba, gözyaşları içinde oğulları Erdal'a kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, yapılan kısa görüşmenin ardından Erdal Çetin, ifadesine başvurulmak üzere sorgu odasına alındı.

16 aile evladına kavuştu

Erdal Çetin ile birlikte 16 aile evlatlarını teröristlerin elinden kurtarmayı başardı. Daha önce Hacire Akar'ın oğlu Mehmet, Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan Ertaş ve Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan ailelerine kavuşmuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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