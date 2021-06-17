HDP önündeki ailelerin çığlığı her geçen gün büyüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HDP önündeki ailelerin çığlığı her geçen gün büyüyor

HDP önündeki ailelerin çığlığı her geçen gün büyüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak zorla dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önünde başlattıkları evlat nöbeti eylemine katılımlar sürüyor.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak zorla dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önünde başlattıkları evlat nöbeti eylemine katılımlar sürüyor. 7 yıl önce zorla dağa kaçırıldığı iddia edilen kardeşi Mustafa Arul için eyleme katılan ağabey Yemlihan Arul, "Benim kardeşime tek çağrım vatanına geri dön, huzurlu ol ve vatanın şerefli bir evladı ol. Aksi halde kendi vatanına ihanet eden bir insan şerefsizdir" diyerek kardeşine teslim ol çağrısında bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 654'üncü gününde de devam ediyor. Muş'un Bulanık ilçesinde ikamet eden Yemlihan Arul, 2014 yılında kardeşi Mustafa Arul'un HDP aracılığıyla zorla dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP Diyarbakır il binası önüne gelip evlat nöbeti eylemine katıldı. Arul, evlat nöbetine katılmasıyla birlikte çocuklarını HDP ve PKK'dan isteyen aile sayısı 229 olurken, ağabey Arul, kardeşinin HDP aracılığıyla kandırılarak zorla dağa kaçırıldığını önce sürdü. Kardeşi için HDP Diyarbakır İl Binası önüne geldiğini belirten Arul, "Yaklaşık 7 yıldır kardeşim dağa götürülmüş ve 7 yıldır her hangi bir haber alamıyoruz. Burada bulunmamın tek sebebi kardeşimi gönderenler buradadır ve ben onlardan kardeşimi istiyorum. Ben eylemime kardeşim gelinceye kadar devam edeceğim. Çünkü benim kardeşimi HDP vasıtasıyla dağa kaçırdılar. Ben bundan eminim HDP'de siyaset yapanların vasıtasıyla kardeşim dağa götürüldü. Benim kardeşime tek çağrım vatanına geri dön, huzurlu ol ve vatanın şerefli bir evladı ol. Aksi halde kendi vatanına ihanet eden bir insan şerefsizdir" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından Arul, elinde kardeşinin fotoğrafıyla HDP önündeki çadırda oturma eylemine başladı. - DİYARBAKIR

HDP önündeki ailelerin çığlığı her geçen gün büyüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

HDP il binasına silahlı baskın! 1 kişi yaşamını yitirdi, saldırgan gözaltında
HDP il binasına silahlı baskın! 1 kişi yaşamını yitirdi, saldırgan gözaltında
Talha Uğurluel'e FETÖ'den hapis cezası
Talha Uğurluel'e FETÖ'den hapis cezası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Süleyman Soylu Fahrettin Altun Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Enis Arıkan Hande Ataizi Şeyma Subaşı Farah Zeynep Abdullah
Spor Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
HDP önündeki ailelerin çığlığı her geçen gün büyüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.06.2021 16:44:58. #1.13#

title