Son dakika haberi | HDP önündeki ailelerden çocuklarına çağrı: "O bataklıktan kaçıp gelin"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | HDP önündeki ailelerden çocuklarına çağrı: "O bataklıktan kaçıp gelin"

27.11.2020 13:18 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:26

Son dakika habere göre HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin hikayeleri yürek burkmaya devam ediyor.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin hikayeleri yürek burkmaya devam ediyor. Çocuğu dağa kaçırılan acılı annelerden İmmihan Nilifırka, evladına çağrıda bulunarak, "Oğlum o bataklıktan kaç gel" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül 2019'dan beri oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 452 gündür devam ediyor. Tüm olumsuz şartlara, teröristlerin ve uzantılarının tehditlerine rağmen aileler eylemden vazgeçmezken, teslim olan her çocuk ailelerin umutlarını daha da arttırdı.

Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisiyken 21 Mart 2015'te terör örgütü tarafından dağa kaçırılan oğlu Mehmet (22) için oturma eylemine başlayan anne İmmihan Nilifırka, oğluna teslim olması çağrısında bulundu. Bir yıldan fazladır eylemlerini sürdürdüklerini belirten anne Nilifırka, "Biz burada eylemimizde kararlıyız. Ben buradan oğluma sesleniyorum. Mehmet'im, yavrum beni görüyor ve duyuyorsan dön gel. Oğlum orası bir bataklıktır ve sizi kandırıyorlar. Elinden kalemi aldılar, dağa kaçırdılar. Dön gel oğlum" diye konuştu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye beşik gibi! İzmir'in yaralarını saramadan bir deprem haberi de Malatya'dan geldi
Türkiye beşik gibi! İzmir'in yaralarını saramadan bir deprem haberi de Malatya'dan geldi
Çok şaşıracaksınız! Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki içi altın dolu mağara bakın neredeymiş
Çok şaşıracaksınız! Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki içi altın dolu mağara bakın neredeymiş
Bakanlık'tan vatandaşa ucuza otomobil! Yeni liste yayımlandı, hepsi 100 bin TL'nin altında
Bakanlık'tan vatandaşa ucuza otomobil! Yeni liste yayımlandı, hepsi 100 bin TL'nin altında

(İHA)

Son dakika haberi | HDP önündeki ailelerden çocuklarına çağrı: 'O bataklıktan kaçıp gelin'
Son dakika haberi | HDP önündeki ailelerden çocuklarına çağrı: 'O bataklıktan kaçıp gelin'
Son dakika haberi | HDP önündeki ailelerden çocuklarına çağrı: 'O bataklıktan kaçıp gelin'
Son dakika haberi | HDP önündeki ailelerden çocuklarına çağrı: 'O bataklıktan kaçıp gelin'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı
Son dakika haberi | Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı
HDP önündeki eylemde 449'uncu gün; aile sayısı 177 oldu
HDP önündeki eylemde 449'uncu gün; aile sayısı 177 oldu
HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 159'a çıktı
HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 159'a çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Arınç Meral Akşener Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Cem Yılmaz Demet Akbağ Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Samet Aybaba Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Bakan Galatasaray Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | HDP önündeki ailelerden çocuklarına çağrı: "O bataklıktan kaçıp gelin" - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 13:43:24. #1.14#
title