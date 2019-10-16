16.10.2019 18:04

HDP önündeki ailelerden 'Asker selamlı' destek

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Barış Pınarı Harekatını asker selamı ile destekledi

DİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, Barış Pınarı Harekatına asker selamıyla destek verdi.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile 44 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan 55 aileden, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmak istenen terör koridoru nedeni ile başlatılan Barış Pınarı Harekatına destek açıklaması geldi. Asker selamı vererek harekatı destekleyen aileler, Mehmetçik'e dua etti.

İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan Vedat Kaya'nın babası Şehmus Kaya, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan anne ve babalar olarak Mehmetçik'e tam destek verdiklerini söyledi.

5 yıl önce İstanbul'da çalıştığı sırada askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye'ye götürülen Ömer Gökçe'nin babası Salih Gökçe ise, "Hepimiz Türk Silahlı Kuvvetlerine Suriye'de savaşan Mehmetçikleri destekliyoruz. Onlara bol bol selam gönderiyoruz, Türk bayrağı dalgalandıkça bizim vatanımıza bir şey olmaz, onların hepsini öpüyorum" dedi.

10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa Biçer'in babası Rauf Biçer de, "Barış Pınarı Harekatında olan güvenlik güçlerimize buradan son damla kanımıza kadar onların arkasındayız ve onları destekliyoruz, onlara teşekkür ediyoruz ve kan borcumuz var. Allah'ın selamı onların üzerinde olsun" diye konuştu.

Vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan Müslüm Altıntaş'ın babası Şevket Altıntaş ise, "Askere selam, Barış Pınarı Harekatına devam" diyerek askerlere selam gönderdi.

Aileler, daha sonra Türk bayrağı açarak asker selamı verdi.

Kaynak: İHA