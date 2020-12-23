HDP önündeki aileler, soğuk havalara rağmen kararlılıkla eylemlerini sürdürüyor
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HDP önündeki aileler, soğuk havalara rağmen kararlılıkla eylemlerini sürdürüyor

23.12.2020 12:58 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:10

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin eylemi 478'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin eylemi 478'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin umutlu bekleyişi 478'inci gününde de devam ediyor. Diyarbakır'da oğlu 4 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan Güzide Demir çocuğuna hasret kaldığını ve evladını HDP'den istediğini söyledi. Demir, "Aziz, oğlum sen neredeysen gel güvenlik güçlerine teslim ol. Aziz, gel eve, orası senin yerin değil. Hepimiz seni özledik ve senin yüzüne hasret kaldık. Kaç oradan güvenlik güçlerine teslim ol" dedi.

(İHA)

HDP önündeki aileler, soğuk havalara rağmen kararlılıkla eylemlerini sürdürüyor
HDP önündeki aileler, soğuk havalara rağmen kararlılıkla eylemlerini sürdürüyor
HDP önündeki aileler, soğuk havalara rağmen kararlılıkla eylemlerini sürdürüyor
HDP önündeki aileler, soğuk havalara rağmen kararlılıkla eylemlerini sürdürüyor
HDP önündeki aileler, soğuk havalara rağmen kararlılıkla eylemlerini sürdürüyor
HDP önündeki aileler, soğuk havalara rağmen kararlılıkla eylemlerini sürdürüyor
HDP önündeki aileler, soğuk havalara rağmen kararlılıkla eylemlerini sürdürüyor
HDP önündeki aileler, soğuk havalara rağmen kararlılıkla eylemlerini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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