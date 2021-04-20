HDP önündeki aileler Ramazan ayında da evlatlarının yolunu gözlüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, evlat nöbetine devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, evlat nöbetine devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla çadır içerisinde bekleyişini sürdüren annelerden Fatma Akkuş, 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için oturma eylemi yaptığını, kızına kavuşana kadar da eylemi sürdüreceğini söyledi. Akkuş, "HDP 2015'te kızımı kandırarak götürdü, Allah onları kahretsin hakkımızı onlara bırakmasın. Ne hakları var bizlere bu zulmü yaşatıyorlar. 6 yıldır kızımın sesini duymamışım. Yüzünü görmemişim, amaçları nedir. Bizde biliyoruz onların yanındır, 6 yıldır 6 saniye bir sesini duyurmadılar. Bizi görüştürün sağ olup yaşadıklarını bilelim. Bu Kürt meselesi değil, insan ticareti ile Amerika'ya satıyorsunuz, bizim çocuklarımızı götürüp veriyorsunuz, ne biçim Kürt partisi ve temsilcisisiniz. Bizden ne istiyorsunuz, biz buradan kalkmayacağız. Kalkmadıkça dağa eleman kazandırtmıyoruz. Çocuklarımızı almadan kalkmayacağız, kızım herkese orada söyle anneler ağlamasın, babalar ağlamasın ve sesinizi duyurun. Sizi Türkiye'ye ulaştıracak birini bulun bize ulaşın, yeter evinize dönün" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı