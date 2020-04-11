HDP önündeki aileler, oturma eylemini kaldıkları otelde sürdürdü
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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

HDP önündeki aileler, oturma eylemini kaldıkları otelde sürdürdü

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı nedeniyle HDP il binası önündeki oturma eylemini, 222'nci gününde kaldıkları otelde sürdürdü.

11.04.2020 13:57 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:58
HDP önündeki aileler, oturma eylemini kaldıkları otelde sürdürdü
DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı nedeniyle HDP il binası önündeki oturma eylemini, 222'nci gününde kaldıkları otelde sürdürdü. 

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu.,Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Hatice Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.  EYLEMLERİNİ OTELDE SÜRDÜRDÜLERİçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen illerden olan Diyarbakır'da HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler, eylemlerini kaldıkları otelde sürdürdü.İstanbul Sultangazi'de 2015 yılında kaybolan Erkan Akkuş (19) için oturma eylemini sürdüren Fahrettin Akkuş, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu. Akkuş, "222 gündür eylemimize devam ediyoruz. Koronavirüs salgınına rağmen evlat nöbetimizi bırakmıyoruz. Sonuna kadar da mücadele ediyoruz" dedi.'HDP, ÇOCUKLARIMIZI PKK'DAN İSTESİN'

2014 yılında kaçırılan oğlu Tuncay Bingöl (20) için oturma eylemini sürdüren Şevket Bingöl de HDP'ye terör örgütü PKK'dan çocuklarını istemesi çağrısında bulundu. Bingöl, "Biz eylemimizi bırakıp, gitmiyoruz. Biz Türkiye için, vatan için bayrağımız için savaşmak zorundayız. HDP, PKK'dan bizim çocuklarımızı istesin" diye konuştu. 


- Diyarbakır

Kaynak: DHA

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