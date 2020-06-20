HDP önündeki aileler, LGS kısıtlaması nedeni ile eylemlerine 1 gün ara verdi
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HDP önündeki aileler, LGS kısıtlaması nedeni ile eylemlerine 1 gün ara verdi

HDP önündeki aileler, LGS kısıtlaması nedeni ile eylemlerine 1 gün ara verdi Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, İçişleri Bakanlığı tarafından LGS nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında eylemlerine 1 gün ara verdi.

20.06.2020 12:09 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:14

HDP önündeki aileler, LGS kısıtlaması nedeni ile eylemlerine 1 gün ara verdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, İçişleri Bakanlığı tarafından LGS nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında eylemlerine 1 gün ara verdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, evlat nöbetine İçişleri Bakanlığı tarafından tüm yurtta Liselere Geçiş Sınavı nedeniyle saat 09.00 ile 15.00 arasından uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 1 gün ara verdi. Ailelerin, yarın eylemlerine kaldıkları yerden devam edeceği kaydedildi.

HDP önündeki aileler, LGS kısıtlaması nedeni ile eylemlerine 1 gün ara verdi

Kaynak: İHA

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