HDP önündeki aileler kısıtlama nedeni ile eylemlerine 3 gün ara verdi
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HDP önündeki aileler kısıtlama nedeni ile eylemlerine 3 gün ara verdi

HDP önündeki aileler kısıtlama nedeni ile eylemlerine 3 gün ara verdi
01.05.2020 14:42 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:43

HDP önündeki aileler kısıtlama nedeni ile eylemlerine 3 gün ara verdi Diyarbakır'da HDP il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerine 3 gün ara verdi.

HDP önündeki aileler kısıtlama nedeni ile eylemlerine 3 gün ara verdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da HDP il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerine 3 gün ara verdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler evlat nöbetine, İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan ve 30 büyükşehir ile Zonguldak illerine kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 3 gün ara verdi.

HDP önündeki aileler kısıtlama nedeni ile eylemlerine 3 gün ara verdi

Kaynak: İHA

Manşet

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