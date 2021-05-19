HDP önündeki aileler kararlılıkla çocuklarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak için eylemde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HDP önündeki aileler kararlılıkla çocuklarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak için eylemde

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Haberler | 3. Sayfa

HDP önündeki aileler kararlılıkla çocuklarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak için eylemde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla evlat nöbeti başlatan gözü yaşlı ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 625'inci gününde de devam etti.

HDP önündeki aileler kararlılıkla çocuklarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak için eylemde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla evlat nöbeti başlatan gözü yaşlı ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 625'inci gününde de devam etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 625'inci gününde de sürüyor. 625 gündür HDP il binası önünde Oğlu Emircan için eylemini sürdüren baba Lokman Çiftçi, evladının 9 yıl önce 14 yaşındayken HDP ve terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyledi. Oğlunun kaçırılmasının tek sorumlusunun HDP olduğunu aktaran baba Çiftçi, "Oğlum beni görüyor ve duyuyor ise kaçıp gelmesini ve güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum. Tek benim çocuğum değil dağda bulunan bütün çocuklar kaçıp devlete teslim olsunlar. Ben oğlumu almadan da asla buradan gitmem, eylemimde kararlıyım" dedi.

HDP önündeki aileler kararlılıkla çocuklarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak için eylemde
HDP önündeki aileler kararlılıkla çocuklarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak için eylemde
HDP önündeki aileler kararlılıkla çocuklarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak için eylemde
HDP önündeki aileler kararlılıkla çocuklarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak için eylemde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

Son dakika haberleri! İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik eş zamanlı operasyon
Son dakika haberleri! İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik eş zamanlı operasyon
Kırmızı kategoride 10 milyon liraya kadar ödülle aranan terörist öldürüldü
Kırmızı kategoride 10 milyon liraya kadar ödülle aranan terörist öldürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Ben Affleck Deniz Çakır Tuba Büyüküstün
Spor Cenk Tosun Arda Turan Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
HDP önündeki aileler kararlılıkla çocuklarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak için eylemde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 22:50:59. #1.16#

title