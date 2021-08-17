HDP önündeki aileler, evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 715"inci üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 715"inci üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, korona virüse rağmen 715. gününde de devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafları ile HDP il binası önündeki çadırda sürdüren aileler, çocuklarından gelecek bir haber beklerken, Oğlu Yusuf'un 2014'te 17 yaşındayken Siirt'in Şirvan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü anlatan anne Saadet Ödümlü, HDP önündeki eylemine kararlılıkla devam ediyor.

Ödümlü, "HDP, 7 senedir oğlumu götürüp PKK'ya vermiş. Her yeri aradık, 2 yıla yakındır buradayız, nöbetimize devam ediyoruz. Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyiz. Allah'ın izniyle bütün çocuklarımız teker teker o Ermenilerin elinden alacağız. Eylemimizden asla vazgeçmiyoruz. Oğluma da çağrım bir an önce kaçıp gelmesini ve teslim olmasını bekliyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı