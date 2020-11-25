HDP önündeki aileler çocuklarına kavuşacakları anın hayaliyle nöbetlerine devam ediyor
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HDP önündeki aileler çocuklarına kavuşacakları anın hayaliyle nöbetlerine devam ediyor

25.11.2020 14:45 | Son Güncelleme: 25.11.2020 15:18

HDP önündeki aileler çocuklarına kavuşacakları anın hayaliyle nöbetlerine devam ediyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 450'nci gününe girdi.

HDP önündeki aileler çocuklarına kavuşacakları anın hayaliyle nöbetlerine devam ediyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 450'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 450'nci gününde de devam ediyor. Gaziantep'te ikamet eden Songül Altıntaş, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan oğlu Müslüm için 450 gündür oturma eylemini sürdürüyor. Çocukları gelinceye kadar eyleme devam edeceklerini belirten anne Songül Altıntaş, oğlunun hiçbir suçu olmadığını söyledi. Altıntaş, "Ben oğlumu istiyorum PKK 6 yıldır oğlumu kaçırmış, yüzünü bana göstermiyor. Ben oğlumun yüzüne, sesine hasretim, oğlumu bana versinler ne istiyorlar benden ve oğlumdan. Benim oğlum onlara ne yapmış yeter artık dayanamıyorum, içim yanıyor, yüreğim yanıyor. Oğlum en kutsal görevine gitti, kendilerine ne yaptı oğlum. Oğlum eğer bu videoyu izlersen, gösterirlerse inşallah Allah'ın izniyle kurtulacaksın devletin gücüyle kurtulacaksın korkma" dedi.

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HDP önündeki aileler çocuklarına kavuşacakları anın hayaliyle nöbetlerine devam ediyor
HDP önündeki aileler çocuklarına kavuşacakları anın hayaliyle nöbetlerine devam ediyor
HDP önündeki aileler çocuklarına kavuşacakları anın hayaliyle nöbetlerine devam ediyor
HDP önündeki aileler çocuklarına kavuşacakları anın hayaliyle nöbetlerine devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL

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