HDP önündeki aileler, 3'üncü yılda gece de nöbette olacak (2)
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HDP önündeki aileler, 3'üncü yılda gece de nöbette olacak (2)

HDP önündeki aileler, 3'üncü yılda gece de nöbette olacak (2)
Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Haberler | Güncel

AİLELER GECE NÖBETİNE BAŞLADIDiyarbakır'da HDP il binası önünde, PKK tarafından kaçırılan çocuklarının geri dönmeleri başlattıkları oturma eyleminde 3'üncü yıla giren aileler gece nöbetlerine başladı.

AİLELER GECE NÖBETİNE BAŞLADI

Diyarbakır'da HDP il binası önünde, PKK tarafından kaçırılan çocuklarının geri dönmeleri başlattıkları oturma eyleminde 3'üncü yıla giren aileler gece nöbetlerine başladı. Aileler adına açıklamayı, Ayşegül Biçer yaptı. Oğlu Mustafa terör örgütünün elinden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan ama ailelere destek olmaya devam eden Ayşegül Biçer, bugün yeni bir eylem başlattıklarını belirterek, şunları söyledi: "Artık gece nöbetlerimiz başladı. 3 Eylül 2021'de 3'ncü yılımız başlayacak. 720 gündür bu anneler, babalar burada evlat nöbeti tutmaktadır. Buradan tüm anne ve babalara da çağrı yapmak istiyoruz. Gelin bizlere katılın. Evlatlarınızı, hakkınızı isteyin. Çünkü biz hakkımızı istedik. 31 evladımıza kavuştuk. 233 aile devam eden bu eylem, Allah'ın izniyle gittikçe büyüyecek. Çünkü 1 kişiyle, bir çığlıkla başlayıp çığ gibi büyüdü. 3 Eylül 2021'de sabah saat 10.00'da burada herkesi PKK'ya 'yeter artık, Edi bese' demeye davet ediyoruz. Çünkü bu anne babalar sadece kendi evlatları için nöbet tutmuyorlar. Birlik ve beraberliğimiz için de burada mücadele veriyoruz. Allah rızası için, sanatçılar, akademisyenler, insan hakları savunucuları, bu çocuk hakları savunucuları bu anne ve babaları görsün. Siyasi partilere de çağrı yapıyorum. Gelin bu anne ve babaları dinleyin. Meclis'te sözde Kürtlerin savunucusu olduğunu söyleyen HDP, 720 gündür burada feryat figan eden anne babaları görmezlikten geldi. Yeter artık diyoruz. Ben evladımı kazanmış olan bir anne olarak diyorum ki, ben buradayım, sonuna kadar anne ve babalara destek vereceğim. PKK bitinceye, HDP yıkılıncaya kadar ben Ayşegül Biçer olarak buradayım. Biz hepimiz kardeşiz. Kimse bizi bölemeyecek."


HDP önündeki aileler, 3'üncü yılda gece de nöbette olacak (2)
HDP önündeki aileler, 3'üncü yılda gece de nöbette olacak (2)
HDP önündeki aileler, 3'üncü yılda gece de nöbette olacak (2)
HDP önündeki aileler, 3'üncü yılda gece de nöbette olacak (2)
HDP önündeki aileler, 3'üncü yılda gece de nöbette olacak (2)
HDP önündeki aileler, 3'üncü yılda gece de nöbette olacak (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl

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