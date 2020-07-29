HDP önündeki ağabey, 13'üncü bayramı kardeşiyle geçirmek istiyor
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HDP önündeki ağabey, 13'üncü bayramı kardeşiyle geçirmek istiyor

HDP önündeki ağabey, 13'üncü bayramı kardeşiyle geçirmek istiyorDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 140 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi sürüyor.

29.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 29.07.2020 11:11

HDP önündeki ağabey, 13'üncü bayramı kardeşiyle geçirmek istiyor

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 140 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi sürüyor. 2014 yılında 14 yaşındayken kaçırılan kız kardeşi Aysel için Hakkari'den gelip eyleme katılan Savaş Turan (28), 12 bayramı ayrı geçirdiği kardeşine kavuşmak istiyor. Turan, 13'üncü bayramı kardeşiyle geçirmek istediğini belirterek, "Sensiz geçmiyor bayramlar. Hepimiz seni çok özledik. Annen her akşam senin için ağlıyor. Senin hasretin yüreğimizdedir. İçinde boğulacağız neredeyse. Ne olur geri dön" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsi ile cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

15 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan ve son olarak da Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan PKK'nın elinden kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15'e çıktı. Hacire Akar dışındaki aileler, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylemleri sırasında, aileler koronavirüs tedbirlerine de dikkat ediyor.

'12 BAYRAMDIR KARDEŞİMİN YÜZÜNÜ GÖRMEDİM'

6 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan kardeşi Aysel için Hakkari'den gelen Savaş Turan, 13'üncü bayramda kardeşini görmek istediğini söyledi. Kardeşine kavuşacağı günü iple çektiklerini belirten Turan, şunları kaydetti:

"Ben kardeşimi almadan da buradan gidemem. Yaklaşık 12 bayramdır kardeşimin yüzünü görmemişim. Çok özledim kardeşimi. Mutlaka gelmesini istiyorum. ya da bizi görüyorsan lütfen geri dön kardeşim. Senin yerin bizim yanımızdır. Kim seni kandırmışsa, Allah onun hesabını versin İnşallah. Bayramlar sensiz geçmiyor. Hepimiz seni çok özledik. Annen her akşam senin için ağlıyor. Senin hasretin yüreğimizdedir. İçinde boğulacağız neredeyse. Ne olur geri dön."

HDP önündeki ağabey, 13'üncü bayramı kardeşiyle geçirmek istiyor

Kaynak: DHA

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