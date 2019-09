Hdp önünde eylemdeki annelere kars ve ığdır'dan destek

24.09.2019 15:28

Kaynak: DHA

DİYARBAKIR'da, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirtip, HDP il binası önünde eylem yapan annelere, Kars ve Iğdır 'da sivil toplum kuruluşları, yaptıkları basın açıklamalarıyla destek verdi.Kars GAMP Konağı yanındaki park alanında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ve bazı siyasi partiler ile vakıfların temsilcileri, kayıp çocukları için 22 gündür oturma eylemi yapan annelere destek verdi, teröre lanet yağdırdı. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından ortak basın açıklaması okundu. Basın açıklamasını okuyan Kars Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi ve TÜGVA Üniversite Koordinatörü Mustafa Kaya, zihniyetiyle birçok genci, zulmüyle birçok canı alan terör örgütlerinin yerinin daima çukur olduğunu ifade etti. Kaya, "Terörü, uzantılarını, yıkıcı ve hasar verici tüm varoluşları eylemlerimiz ve çalışmalarımız ile yok etmeye çalışıyoruz. Bize maddi ve manevi birçok hasar verse de yıkamayacağını bildiğimiz teröre tahammülümüzde, hayatımızda ve geleceğimizde yer yok. ve yaşı, yaşantısı, derdi, dermanı ne kadar farklı olursa olsun, terörü hiçbir zaman içselleştirmeyen bir ülkenin, bir vatanın evladı olarak terörle maddi manevi mücadele etmekten onur duyuyor, terör zihniyetindeki ve eylemindeki tüm örgütleri lanetliyoruz. Bizler 81 milyon vatansever olarak bu hain senaryonun farkındayız. Biliyoruz ki, Türkiye'nin istikrarına yönelik hesaplar aslında İslam alemini köleleştirmeye yöneliktir. Bu vatan hepimizin, bu bölge hepimizin, bu şehir hepimizin, her şeyden önce bu kardeşlik hepimizindir. Bütün terör örgütlerini, onların kalleşçe saldırılarını bir kere daha lanetliyor; terör olaylarında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz" dedi.KADEM BAŞKANI: ANNELERİNE KAVUŞMALARINI DİLİYORUZIğdır'da isi sivil toplum kuruluşları Zübeyde Hanım Bulvarı'nda basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Hayrunnisa Bakkıran, "Iğdırlı STK'lar olarak buradan hep birlikte sesleniyoruz. Diyarbakır'da toplanan annelerin haklı mücadelesine destek veriyor, dağa götürülen çocukların bir an önce annelerine kavuşmalarını diliyoruz. Bugün analarımızın feryatlarını dindirmek, yeni bir tarih yazmak, safları daha da sıklaştırmak ve kardeşlikle var olmak için ülkemizin en doğusunda serhat şehrimiz Iğdır'da meydanlardayız" dedi.Teröre ve ihanete karşı ayakta olduklarını ifade eden Bakkıran, sözlerini şöyle sonlandırdı."Vesayetin emir eri ve işgal aracı terör koalisyonu; PYD/PKK, DEAŞ ve FETÖ'yü lanetleyip, birlikteliğimizi bütün dünyaya göstermek ve Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde çocukları için mücadele veren onurlu ve cesur annelerimize tüm imkanlarımızla yanlarında olduğumuzu haykırmak için buradayız. Terörizmin ve teröristin hedefi; insanlık, kardeşlik, millet, ortak gelecek ve birlikte yaşama iradesini yıkmak, yok etmektir. Oysa Yüce Rabbimiz iman edenleri, 'kardeş' kılmıştır. İşte bizler, bu bilinç ve iman ile hizipçi, mezhepçi, ırkçı ve ayrılıkçı yapıları kınıyoruz. Vatanın bütünlüğü hepimizin koruması altındadır. Kırımızı- beyaz renklerden oluşan ay- yıldızlı bayrak, hepimizin ortak değeri ve bağımsızlık sembolüdür. Bir olduk, birlik olduk, birlikte millet olduk. Devletimizin ismi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni birlikte kurduk. Milletimizin her bir ferdinin ölümden korkmadığını, şehitlerin ölmediğini, milletimizi tanıyan herkes bilir ve bilmelidir."