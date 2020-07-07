HDP önünde eylemde 14'üncü kavuşma (2)- Yeniden HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için 309'uncu gününde de eylemlerini sürdüren 136 aileden, bedensel engelli Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan Ertaş (20) da örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim oldu.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için 309'uncu gününde de eylemlerini sürdüren 136 aileden, bedensel engelli Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan Ertaş (20) da örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim oldu. Ramazan Ertaş'ın da teslim olması diğer aileleri umutlandırdı.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Eylemine son veren Hatice Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

14 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, güvenlik güçlerine teslim oldu.Eylemlerini sürdüren aileler, bugün de Mardin'in Kızıltepe ilçesinden gelip, 3 Mart günü HDP il binası önündeki eyleme katılan bedensel engelli Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan'ın terör örgütünden kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olduğu haber ini aldı. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 14'ü evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki aileler, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.'DARISI BİZİM ÇOCUKLARIMIZIN BAŞINA'Cemal Ertaş'ın oğluna kavuşması diğer aileleri de mutlu etti. 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan Süleyman Aydın, "Biz geçen hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştük. Kendisi, büyük bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Gece gündüz bizim için çalıştıklarını söyledi. Biz de bundan eminiz. Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza güveniyoruz. Büyük bir mücadeleleri var. HDP bize zulüm yapıyor. HDP bu çocukları zorla dağa göndermiş. Bu HDP'nin zulmü tarihe geçecek. Allah razı olsun devletimizden. Cemal Ertaş'ın çocuğu geldi. Cemal Ertaş engellidir, tekerlekli sandalyeyle buraya gelip gidiyordu. Aileler olarak onun namına çok sevindik. İnşallah bizim çocuklarımız da gelir. Darısı bizim çocuklarımızın başına. Hepimiz burada eylemimizde kararlıyız" dedi.'14 CAN KURTARDIK, BUNDAN GÜZEL BİR ŞEY VAR MI?'

5 yıl önce 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Fatih için oturma eylemi yapan Abdullah Demir de, "Engelli bir babanın çocuğunu alıp dağa götürüyorlar. İnsanlık bu mudur? Adalet bu mudur? Devlet olmasa namus olmaz. Süleyman Soylu'ya teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Bize destek olanlara teşekkür ediyorum. Çocuk gelmiş. Dünya bizim oldu. 14 çocuğa kavuştuk.14 can kurtardık, bundan güzel bir şey var mı?" diye konuştu.

- Diyarbakır

Kaynak: DHA