HDP önünde eylemde 14'üncü kavuşma
HDP önünde eylemde 14'üncü kavuşma (1)Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan Ertaş, terör örgütünden kaçıp güvenlik güçlerine teslim oldu.
07.07.2020 13:17 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:10
HDP önünde eylemde 14'üncü kavuşma (1)
Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan Ertaş, terör örgütünden kaçıp güvenlik güçlerine teslim oldu. Ramazan'ın teslim olmasıyla birlikte evlatlarına kavuşan aile sayısı 14'e çıktı.
Kaynak: DHA