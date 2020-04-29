HDP önünde eylem yapan baba, yeniden evlat sahibi oldu
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HDP önünde eylem yapan baba, yeniden evlat sahibi oldu

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için oturma eylemi yapan ailelerden biri, yeni bir evlat sahibi oldu.

HDP önünde eylem yapan baba, yeniden evlat sahibi oldu
29.04.2020 14:19 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:22

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için oturma eylemi yapan ailelerden biri, yeni bir evlat sahibi oldu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başladığı oturma eylemi 240'ıncı gününe girdi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için 9 Eylül 2019'da eyleme katılan ve evladını bağrına basmak için bekleyişini sürdüren Süleyman Aydın, 5'inci kez baba oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bebeğe "Hamza" ismini verirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aileyi arayarak tebrik etti.

İki gün önce doğan bebeğini kucağına almanın sevincini yaşayan Aydın, 5 yıldır hasret kaldığı oğlu Özkan için eylemini sürdürüyor.

"HDP bir çocuğumu benden aldı zorla. Allah bana bir evlat daha verdi"

HDP il binası önüne gelen Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2'si kız, 5 çocuk babası olduğunu belirterek evladına kavuşuncaya kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

"Çocuklarımızı onlardan almadan hiçbir yere gitmiyoruz." diyen Aydın, aileler olarak yeni tip koronavirüse ve ramazana rağmen çocuklarının yolunu gözlemeye devam ettiklerini ifade etti.

Aydın, eylemi kararlılıkla sürdürdüğünü dile getirerek "HDP bir çocuğumu benden aldı zorla. Oğlumu zorla dağa gönderdiler. Allah bana bir evlat daha verdi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu'ya, eylemin ilk gününden beri kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür eden Aydın, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanımızla konuştuk ve kendisinden çocuğumuza bir isim vermesini rica ettik. Bakanımız da durumu Cumhurbaşkanına iletmiş. Cumhurbaşkanımız Hamza ismini koydu oğluma. Ailece çok mutlu olduk. Çünkü devletimizin çocuğumuza isim vermesini çok istedik. Buradan Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, oğlumun ismini Hamza koydular. İnşallah Özkan'ımıza da kavuşuruz, daha da çok mutlu oluruz. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin inşallah. Eylemimize de kararlılıkla devam ediyoruz."

HDP önünde eylem yapan baba, yeniden evlat sahibi oldu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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