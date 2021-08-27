HDP önünde eylem yapan baba: Kızım polis olacaktı, hayalini yıktılar
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HDP önünde eylem yapan baba: Kızım polis olacaktı, hayalini yıktılar

HDP önünde eylem yapan baba: Kızım polis olacaktı, hayalini yıktılar
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel

HAKKARİ'de çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP binası önündeki eylemlerini 15'ci haftada da sürdürdü.

HAKKARİ'de çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP binası önündeki eylemlerini 15'ci haftada da sürdürdü. 9 yıl önce 14 yaşındayken kaçırılan kızı Kadriye için eylem yapan Nazmi Turan, "Kızımın hayali polis olmaktı; hayalini yıktılar. Kızımı HDP'den istiyorum" dedi.

Hakkari'de çocukları ve yakınları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Buradan toplanan 12 aile, 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP' sloganları atıp ellerinde Türk bayrakları ve üzerinde 'Hiçbir annenin yüreği yanmayacak', 'PKK kaybedecek, anneler kazanacak' yazılı pankartlar taşıyarak terör örgütünü protesto etti. Aileler, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı HDP il binası önünde de slogan attı. Bu sırada HDP'liler annelerinin eylemini batırmak için yüksek sesle müzik çalmaya başladı. Aileler de protesto ederek tepki gösterdi.

5 yıl önce kaçırılan kayınbiraderi Rojhat Çiftçi için eylem yapan Leyla Çiftçi, aileler adına açıklama yaptı. Çiftçi, "Bedenen yanımızda olmayıp gönülleri ve düşünceleri bizlerle birlikte olan herkese sesleniyoruz. Bizlere katılın. Bu haklı davamızı birlikte büyütelim, çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. Hakkari anneleri ve kadınları olarak evlat hasreti çeken bizler, çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize sağlık diliyoruz" dedi.'KIZIMIN HAYALİ POLİS OLMAKTI'

Eşi Elifa Turan ve küçük kızı ile birlikte oturma katılan Nazmi Turan (40), kızı Kadriye'nin 9 yıl önce terör örgütü tarafından kaçırıldığını belirterek, "Benim kızım 9 yıldır kayıp. Sağ mı, ölü mü, haber alamıyoruz. Bunlarda hiç adalet yok mu? Benim bir oğlum şu an askerde, kızım da dağda. Birbirilerine nasıl silah çekecekler? Kızımın hayali polis olmaktı; hayalini yıktılar. Kızımı HDP'den istiyorum" diye konuştu.


HDP önünde eylem yapan baba: Kızım polis olacaktı, hayalini yıktılar
HDP önünde eylem yapan baba: Kızım polis olacaktı, hayalini yıktılar
HDP önünde eylem yapan baba: Kızım polis olacaktı, hayalini yıktılar
HDP önünde eylem yapan baba: Kızım polis olacaktı, hayalini yıktılar
HDP önünde eylem yapan baba: Kızım polis olacaktı, hayalini yıktılar
HDP önünde eylem yapan baba: Kızım polis olacaktı, hayalini yıktılar
HDP önünde eylem yapan baba: Kızım polis olacaktı, hayalini yıktılar
HDP önünde eylem yapan baba: Kızım polis olacaktı, hayalini yıktılar
HDP önünde eylem yapan baba: Kızım polis olacaktı, hayalini yıktılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan

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