HDP önünde eylem yapan baba 5 yıldır evlat hasreti çekiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

HDP önünde eylem yapan baba 5 yıldır evlat hasreti çekiyor

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından, 2015 yılında 20 yaşındayken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kaçırılan asker oğlu Müslüm için HDP il binası önünde eşi Songül (49) ile 5 Eylül'den bu yana oturma eylemi yapan Şevket Altıntaş (51), 5 yıldır evlat hasreti çekiyor.

HDP önünde eylem yapan baba 5 yıldır evlat hasreti çekiyor
20.06.2020 18:12 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:15

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından, 2015 yılında 20 yaşındayken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kaçırılan asker oğlu Müslüm için HDP il binası önünde eşi Songül (49) ile 5 Eylül'den bu yana oturma eylemi yapan Şevket Altıntaş (51), 5 yıldır evlat hasreti çekiyor.  

Vatani görevi için Erzincan'daki usta birliğine giderken, 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için 5 Eylül'de Gaziantep'ten gelerek, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde eşi Songül ile oturma eylemi yapan Şevket Altıntaş, 5 yıldır evlat hasretiyle yanıp tutuştuğunu söyledi.

'ARTIK BABALAR GÜNÜNE EVLAT HASRETİYLE GİRMEK İSTEMİYORUM'Evladına kavuşmak umuduyla, Gaziantep'ten geldiğini ve artık Babalar Günü'ne evlat hasretiyle girmek istemediğini ifade eden Altıntaş, şunları kaydetti:

"2015'te çocuğumu kaçırdılar. Yıl 2020. 5 yıldır oğlumun hasretiyle yanıp tutuşuyorum. Her zaman söylediğimiz gibi bu tür günler bizlere ne yazık ki acı veriyor. Diğer babalar evlatlarına bir hediye alır, mutlu olur. Bizde ise anlatılmıyor. Bu acı farklı bir acı. Benim bir oğlum var. Elimden aldılar. İstersen 10 tane oğlum olsun. PKK oğlumu elimden aldı. Bana bu zulmü ediyor. Şimdi önce ara sıra videolar çıkardı. Bir şekilde görüp teselli olurduk. Ben bu eyleme katıldım diye, şimdi onu da kestiler. Şimdi bunu soruyorum. Ne yapmam lazımdı? Hacire ana geldi çocuğunu aldı. Ben çocuğumu 5 senelik süre zarfında aramış, bulamamışım. Bir sonuca ulaşamamışım. Peşine düşmeyeyim mi? Meclis'e bile gittim. 'HDP' dediler gittim. Diyorlar ki 'niye geldin buraya oturdun?' Nereye gideyim ben. Kısacası çocuğumun peşindeyim. En azından bir sesini duyayım. Bana bu zulmü yaşatmasınlar. Çocuğumu istiyorum ben. Bu 5'inci yıl oldu. Dilerim bu son Babalar Günü olur. Sadece benim değil, oradaki babalar ve evladından uzun zaman ayrı kalan tüm babaların evlat hasreti son bulur. Dilerim bu son babalar günü olur, dilerim bu son konuşma olur evlat hasretine dair."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var Haber
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Haber
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Haber
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Haber
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Haber
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor Haber
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı
Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir
Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir
Pompalı tüfeklerle video çekip, paylaşan grup keşfedilmeyi umuyormuş
Pompalı tüfeklerle video çekip, paylaşan grup keşfedilmeyi umuyormuş
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Yargıtay'dan emsal karar: Senedin geçerli olması için imza yeterli
Yargıtay'dan emsal karar: Senedin geçerli olması için imza yeterli
Günlük kiralık evde düzenlenen partiye baskın! 37 bin lira ceza kesildi
Günlük kiralık evde düzenlenen partiye baskın! 37 bin lira ceza kesildi
Günlük burç yorumları 20 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 20 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı
Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Daniel Guiza, eski günlerini arıyor
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Daniel Guiza, eski günlerini arıyor
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Sosyal mesafeyi hiçe sayan okul müdürünün konuşma yapma hevesi, velileri çileden çıkardı
Sosyal mesafeyi hiçe sayan okul müdürünün konuşma yapma hevesi, velileri çileden çıkardı
Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanaesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi
Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanaesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı
10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı
Emniyet bekçilerle ilgili 'Bekar kadınların evini gözetleyebilir' iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Emniyet bekçilerle ilgili "Bekar kadınların evini gözetleyebilir" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya Nuri Bilge Ceylan
Spor Adem Büyük Gökhan Gönül Sergen Yalçın Nihat Özdemir Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Lgs Kaza Milli
Şu an buradasınız: HDP önünde eylem yapan baba 5 yıldır evlat hasreti çekiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 19:37:39. #1.15#
title